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15:09, 30 октября 2023Экономика

Российским компаниям предложили обойтись без денег в торговле

ФТС призвала российские компании чаще использовать бартер во внешней торговле

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в комментарии РИА Новости напомнил российским компаниям о возможности использовать бартерные сделки и предложил чаще обращаться к этому механизму во внешней торговле.

Он отметил, что ФТС попыталась донести до бизнеса преимущества бартера, ведь в настоящее время участники внешнеторговых сделок не в полной мере готовы обходиться без денег в процессе обмена товарами.

Бартером называется особая форма взаимоотношений продавца и покупателя, при котором стороны обмениваются товарами и услугами без использования денежных средств. Например, участники сделки могут обменяться непосредственно товарами или передать товар в обмен за услугу. Бартерные сделки с точки зрения издержек являются менее эффективными, чем продажа за деньги, поэтому с развитием цивилизации их доля неуклонно сокращается.

Тем не менее в случае кризисов бартер начинает активно применять в отдельных странах. Например, в 1990-е годы в России в условиях гиперинфляции и спада экономики бизнес охотно использовал такой тип сделок, чтобы защититься от обесценивания денег и потери товаров. По оценкам аналитиков, в 1990-е годы объем бартера достигал 80-90 процентов общей массы промышленной продукции.

Предложение ФТС прозвучало на фоне проблем с расчетами в национальных валютах и западных санкций, значительно усложняющих использование доллара в качестве платежного средства. Отсутствие альтернатив доллару заставляет российские компании искать более сложные выходы, например, получать платежи за поставки нефти в Индию в дирхамах ОАЭ, которые привязаны к доллару.

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      Платон Щукин
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