Индия пообещала решение вопроса с застрявшими рупиями

Лавров: Индия предложит РФ перспективные отрасли для инвестирования рупий

Индия заверила, что предложит России перспективные отрасли, куда можно инвестировать застрявшие на счетах российских компаний миллиарды рупий. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать», — сказал Лавров.

Ранее в сентябре замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вопрос застрявших на счетах российских экспортеров рупий решается, индийская сторона знает о ней.

О том, что Россия и Индия начнут рассчитываться в рупиях, стало известно в декабре 2022 года, когда несколько российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в местной валюте.