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17:23, 6 сентября 2023Экономика

Индия заявила об усилиях для решения вопроса застрявших рупий

МИД РФ: в Индии решают проблему с рупиями на счетах российских экспортеров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

Вопрос застрявших на счетах российских экспортеров рупий решается, индийская сторона знает о ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Андрей Руденко.

По итогам переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара, прошедших на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте, Руденко заявил, что указанный вопрос обсуждался, а в Индии «прилагают усилия, чтобы решить проблему к взаимному удовлетворению».

О том, что Россия и Индия начнут рассчитываться в рупиях, стало известно в декабре 2022 года, когда несколько российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в местной валюте. Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай предположил тогда, что в процессе торговли у России накопится «много рупий», и Москве придется либо вложить их в Индии, либо увеличить импорт из этой страны.

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В конце весны 2023 года стало известно, что Россия, оказавшаяся крупнейшим поставщиком нефти в Индию с увеличением поставок в 14 раз, начала ежемесячно накапливать до 1 миллиарда долларов в активах в рупиях, которые остаются за пределами страны. По словам Лаврова, использовать рупии, лежащие на счетах индийских банков, не получается, а перевод их в другие валюты является предметом обсуждения.

Как рассказал в августе президент Конфедерации индийской промышленности Р Динеш, власти обеих стран стремятся преодолеть порожденный санкциями дисбаланс и продолжают искать способы решения трудностей, в том числе думая о создании механизма расчетов в рублях.

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    Дмитрий Воронин
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