Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за продажи нефти Индии

Bloomberg: из-за продажи нефти Индии Россия накапливает до $1 млрд в рупиях в месяц

Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за расчетов в рупиях за продажу нефти Индии, сообщает Bloomberg.

За год Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — импорт сырья вырос в 14 раз и составил 162,2 миллиарда долларов. При этом в торговле между странами сложился аномальный профицит: разница импорта Индии из России и ее экспорта в РФ по итогам 2022 года увеличилась до 31,8 миллиарда долларов, в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года. По итогам первого квартала 2023-го года профицит вырос в пять раз по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Россию ежемесячно накапливать до одного миллиарда долларов в активах в рупиях, которые остаются за пределами страны, отмечают аналитики Bloomberg. Из-за стагнации импорта Россия столкнулась с избытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений (конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках, и обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора).

Индия пытается расширить использование национальной валюты в международных расчетах. Центробанк страны предложил странам, накапливающим избыток рупий от экспорта, вкладывать их в местные ценные бумаги, включая государственные облигации. Другие варианты подразумевают вложение накопленных рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.

В начале мая 2023 года Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, поскольку она невыгодна для России. Данное решение стало серьезной проблемой для индийских импортеров нефти и угля из России, рассчитывающих с помощью данного механизма снизить затраты на конвертацию валюты.

4 мая стало известно, что попытки организовать расчеты между Россией и Индией в рупиях провалились после нескольких месяцев переговоров. Источники сообщили, что российские власти прогнозируют годовой профицит рупий свыше 40 миллиардов долларов и считают такую ситуацию «нежелательной». Поэтому страна хотелось бы получать оплату в китайских юанях или других валютах, например, в дирхамах ОАЭ.