Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:17, 5 мая 2023Экономика

Стало известно о приостановке переговоров России и Индии о торговле в рупиях

Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях

Фото: Mukesh Gupta / Reuters

Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как стало известно агентству, страны решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте, поскольку оно невыгодно для России. «Индия сделала все возможное, чтобы заставить его функционировать, но это не помогло», — заявил собеседник издания. Отмечается, что данное решение стало серьезной проблемой для индийских импортеров нефти и угля из России, рассчитывающих с помощью данного механизма снизить затраты на конвертацию валюты.

По словам источников, Москва предпочитает расчеты в китайских юанях или других валютах. Однако большинство расчетов происходит в долларах.

В начале декабря стало известно, что от пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для проведения торговых операций. Как сообщал директор второго департамента МИД России Замир Кабулов, Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом
Американские сенаторы возмутились акцией ВМС с участием травести-артиста
Стало известно о приостановке переговоров России и Индии о торговле в рупиях
Изменение климата стало помехой в борьбе с детскими браками
Мужчина просверлил отверстие в собственном черепе и описал результат
Байден выразил связанные с искусственным интеллектом опасения
Военный объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
Зеленского предупредили о последствиях провала контрнаступления ВСУ
Путину доложили о поддержке бизнеса в новых регионах России
44-летняя Летиция Каста показала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.