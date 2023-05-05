Стало известно о приостановке переговоров России и Индии о торговле в рупиях

Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях

Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как стало известно агентству, страны решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте, поскольку оно невыгодно для России. «Индия сделала все возможное, чтобы заставить его функционировать, но это не помогло», — заявил собеседник издания. Отмечается, что данное решение стало серьезной проблемой для индийских импортеров нефти и угля из России, рассчитывающих с помощью данного механизма снизить затраты на конвертацию валюты.

По словам источников, Москва предпочитает расчеты в китайских юанях или других валютах. Однако большинство расчетов происходит в долларах.

В начале декабря стало известно, что от пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для проведения торговых операций. Как сообщал директор второго департамента МИД России Замир Кабулов, Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле.