Россия и Индия начали уходить от доллара и евро в торговле

МИД РФ: Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле

Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, сказал РИА Новости директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.

Он сказал, что надо начинать переходить на национальные валюты. Кабулов добавил, что для полноценного перехода необходимо до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях. «Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз. Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс», — пояснил дипломат.

В начале декабря стало известно, что от пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для проведения торговых операций.

С 20-х числах декабря Россия по некоторым партиям товаров начнет рассчитываться с Индией в рупиях, писала газета Mint.Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай говорил, что таким образом страна сможет уйти от торгового дефицита с Россией.