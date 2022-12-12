Россия и Индия начнут рассчитываться в рупиях

Российские банки получили разрешение открыть счета в рупиях в Индии для торговых расчетов

От пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для проведения торговых операций, пишет индийская газета Mint.

По информации издания, в настоящее время открыто 10-11 таких счетов, и уже со следующей недели Россия по некоторым партиям товаров начнет рассчитываться с Индией в рупиях. Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай утверждает, что таким образом страна сможет уйти от торгового дефицита с Россией: импорт для Индии превышает экспорт в 10 раз. «Для увеличения индийского экспорта в эту страну есть очень хорошие шансы, если Россия будет платить рупиями за индийские товары», — уверен Сахай.

По его словам, в процессе торговли у России накопится «много рупий». И Москве придется либо вложить их в Индии, либо увеличить импорт из этой страны. Сахай сказал, что «России нужно почти все на свете», а особенно, как пишет Mint, продукция фармацевтики и автомобильные запчасти.

В 2022 году оборот между двумя странами резко увеличился, в первую очередь за счет возросшей скидки на российскую нефть, которую Индия покупает с дисконтом в 20-25 долларов к Brent. В октябре Россия обогнала традиционных продавцов — Ирак и Саудовскую Аравию, — став основным поставщиком нефти в эту страну. Ежедневные объемы экспорта составили 946 тысяч баррелей в сутки. Но индийские компании пока опасаются наращивать экспорт в Россию из-за риска попасть под санкции и отсутствия отлаженного механизма проведения платежей.

В то же время еще в октябре сообщалось, что индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях (вместо доллара и евро) из-за опасений попасть под санкции. Однако в ноябре стало известно, что власти Индии планируют удвоить объемы торговли с Россией. По данным Indian Express, такое решение было принято во время встречи на высоком уровне в сентябре.