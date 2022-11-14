Индия захотела удвоить объемы торговли с Россий
Индия захотела увеличить вдвое объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах, о планах стало известно изданию The Indian Express.
Отмечается, что Министерство торговли проанализировало отзывы экспортеров и коммерческих организаций и пришло к выводу о наращивании объемов торговых операций в обозримом будущем. Это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии, соответствующее разрешение дало правительство.
Торговое ведомство указало, что решение было принято для упрощения и облегчения международных операций в национальной валюте, в том числе на фоне роста интереса к ее интернационализации.
Ранее глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о переориентации экономики страны на Восток и страны Азии — Индию, Китай, Вьетнам.