В России заявили о переориентации экономики на Восток

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил о переориентации экономики на Восток

Глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о переориентации экономики страны на Восток и страны Азии. О стратегической трансформации он рассказал в эфире подкаста «Законный вопрос» на «Дума ТВ».

«То, что мы сейчас наблюдаем — глубочайшая перестройка нашей внутренней структуры экономики, транспортных потоков, логистических цепочек и всех возможных хозяйственных связей; переориентация на Азию — Индию, Китай, Вьетнам. Южная Корея, кстати, тоже в какой-то мере присоединилась ко многим (антироссийским — прим. «Ленты.ру») заявлениям, но экономический интерес возьмет свое и они будут с нами сотрудничать», — заявил Аксаков.

Он добавил, что денежный оборот парой рубль-юань увеличился в сто с лишним раз. По мнению Аксакова, это доказывает, что товарные потоки между Россией и Китаем резко возросли.

«Это, в свою очередь, будет перестраивать всю нашу экономику, и она станет более гармонизированной и менее однобокой. Страна будет меньше зависеть от отдельных групп влияния в мире», — заключил парламентарий.

Тем временем журналисты издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten констатировали, что важнейшего союзника в лице Китая Москве подарили экономические санкции стран Запада против России. По данным DWN, экспорт Китая в Россию за летний период вырос на 23 процента.