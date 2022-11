У России нашелся важнейший союзник из-за санкций

DWN: экономические санкции Запада подарили России важнейшего союзника в лице КНР

Экономические санкции стран Запада против России из-за спецоперации на Украине подарили Москве важнейшего союзника в лице Китая. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По данным DWN, экспорт Китая в Россию за летний период вырос на 23 процента. Благодаря этому Пекин обогнал европейских партнеров по данному показателю. «В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов», — добавили в материале.

Помимо этого утверждается, что у Москвы и Пекина нашелся потенциал для наращивая объемов торговли в железнодорожных перевозках. Это, по мнению обозревателей, позволит ускорить темп поставок.

По данным института Kiel Institute for the World Economy, Китай оказался главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом. Однако экспорт из Китая не смог полностью заместить европейские поставки. Всего за этот период российский импорт упал на 24 процента в годовом выражении, в результате дефицит импорта стал равен 4,5 миллиарда долларов в месяц, подсчитали в Kiel.