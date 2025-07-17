Раскрыта позиция Трампа по законопроекту о санкциях против России

Сенатор США Тьюн: Трамп не дал зеленый свет законопроекту о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп пока не дал зеленый свет законопроекту о «сокрушительных санкциях» против России, однако Конгресс готов его рассмотреть сразу же как это произойдет. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн в комментарии Fox News.

«Думаю, президент решил действовать в этом вопросе в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и в отношении поставок оружия Украине. Я уверен, что он понимает, что нужно сделать, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров», — заявил политик.

Тьюн подчеркнул, что Сенат готов работать совместно с Трампом в вопросе антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Вашингтон должен сделать все необходимое, чтобы помочь Киеву и оказать давление на Москву.

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.