Трамп объявил о договоренности по поставкам оружия Украине

Трамп: США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине

США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — заявил политик.

По его словам, координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.

Он также пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.