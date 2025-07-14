Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 14 июля 2025Мир

Трамп объявил о договоренности по поставкам оружия Украине

Трамп: США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — заявил политик.

По его словам, координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.

Он также пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал жесткое заявление по России

    Омбудсмен рассказала о состоянии избитых молотком по голове школьниц из Подмосковья

    Лолита похвасталась своим гнездом в турецком долгострое

    Россияне массово заинтересовались турами в дикую природу

    Украинцы надели сомбреро и пригласили латиноамериканцев в ВСУ

    В Кремле ответили Писториусу на заявления об «убийстве российских солдат»

    В сети появились фото 49-летней Риз Уизерспун без макияжа

    Мужчину арестовали за кражу воды из королевского дворца

    В России прокомментировали паузу в переговорном процессе с Украиной

    Женщина с раком кишечника назвала секрет успешного восстановления после болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости