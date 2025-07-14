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18:23, 14 июля 2025Мир

Трамп сделал жесткое заявление по России

Трамп введет пошлины против РФ, если конфликт не закончится за 50 дней
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Об этом заявил американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает Reuters.

«Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома.

Трамп также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению. Она указала на то, что на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.

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