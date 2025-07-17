Посол Тавдумадзе: Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне

Численность колумбийцев, отправляющихся для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается на высоком уровне. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.

«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — указал дипломат.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили большое количество колумбийских наемников в Сумскую область. По словам представителя силовых структур, это сделано с целью удержания линии фронта.

До этого стало известно, что семьи колумбийских наемников, воюющих на стороне ВСУ, требуют от Киева сообщить о судьбе близких. Отмечается, что в контрактах иностранных наемников имеется пункт о выплатах семьям в случае их гибели. При этом киевские власти не платят даже «украинским семьям за "без вести пропавших" ни гривны».