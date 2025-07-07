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00:03, 8 июля 2025Бывший СССР

Семьи колумбийских наемников потребовали от Украины раскрыть судьбу близких

«РВ»: Семьи колумбийских наемников требуют от Киева сообщить о судьбе близких
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Семьи колумбийских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), требуют от Киева сообщить о судьбе близких. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что в контрактах иностранных наемников имеется пункт о выплатам семьям в случае их гибели. При этом киевские власти не платят даже «украинским семьям за "без вести пропавших" ни гривны».

Ранее сообщалось, что граждане Колумбии обращаются в посольство России с просьбой помочь найти их родственников, воевавших на стороне ВСУ. В посольстве отметили, что в ответ просят колумбийцев обращаться за помощью в дипломатическое представительство их страны в Москве.

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