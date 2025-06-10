Колумбийцы обратились в посольство России в поиске воевавших за ВСУ родственников

Колумбийцы просят посольство России помочь найти воевавших за ВСУ родственников

Граждане Колумбии обращаются в посольство России с просьбой помочь найти их родственников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских дипломатов.

«Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», — рассказали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что в ответ просят колумбийцев обращаться за помощью в дипломатическое представительство их страны в Москве.

Ранее украинский военнопленный рассказал о воевавших на стороне ВСУ японских и колумбийских наемниках.