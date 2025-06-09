Военнопленный ВСУ рассказал об иностранных наемниках на сумском направлении

Военнопленный Стягайло: Японцы и колумбийцы были в рядах украинской армии

Японские и колумбийские наемники воевали на стороне ВСУ на сумском направлении. Об этом рассказал украинский военнопленный из 47-й отдельной механизированной бригады Анатолий Стягайло, передает ТАСС.

«В Павловке я видел японцев и колумбийцев. Японцев человек 10-12, колумбийцев немного больше», — сообщил он.

По словам военнопленного, иностранные наемники были разбиты российскими войсками. Сам Стягайло сдался в плен военнослужащим группировки «Север».

Ранее спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко признал успехи Вооруженных сил (ВС) России на сумском направлении. Он отметил, что российские войска расширяют плацдарм в районе Сум.