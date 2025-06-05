На Украине признали успехи российских войск на сумском направлении

Спикер ГПСУ Демченко заявил о расширении российскими войсками плацдарма

Вооруженные силы (ВС) России расширяют плацдарм на сумском направлении. Такое заявление сделал спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, трансляция доступна на YouTube.

«И, к сожалению, видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм», — признал он успехи Российской армии.

Ранее Демченко объяснил стремительное продвижение российских войск к Сумам. Он заявил, что это связано с близостью границы России к городу.

Также сообщается, что после взятия Кондратовки в Сумской области российским военным осталось преодолеть не более 20 километров, чтобы достичь Сум. ВС России успешно продолжают наступление.