Российским военным осталось 20 километров до Сум после взятия Кондратовки

После взятия Кондратовки в Сумской области российским военным осталось преодолеть не более 20 километров, чтобы достичь города Сумы на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».

«Освобождена Кондратовка. Наступление продолжается», — рассказал источник канала.

Авторы публикации добавили, что российские войска успешно продолжают наступление на столицу региона.

Ранее стало известно, что ситуация в Сумской области стремительно ухудшается для Вооруженных сил Украины. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», армия России оказывает давление на Юнаковку.