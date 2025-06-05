Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

После взятия Кондратовки в Сумской области российским военным осталось преодолеть не более 20 километров, чтобы достичь города Сумы на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».
«Освобождена Кондратовка. Наступление продолжается», — рассказал источник канала.
Авторы публикации добавили, что российские войска успешно продолжают наступление на столицу региона.
Ранее стало известно, что ситуация в Сумской области стремительно ухудшается для Вооруженных сил Украины. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», армия России оказывает давление на Юнаковку.