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14:05, 5 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

Российским военным осталось 20 километров до Сум после взятия Кондратовки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия Кондратовки в Сумской области российским военным осталось преодолеть не более 20 километров, чтобы достичь города Сумы на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».

«Освобождена Кондратовка. Наступление продолжается», — рассказал источник канала.

Авторы публикации добавили, что российские войска успешно продолжают наступление на столицу региона.

Ранее стало известно, что ситуация в Сумской области стремительно ухудшается для Вооруженных сил Украины. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», армия России оказывает давление на Юнаковку.

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