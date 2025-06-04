Военкоры заявили о стремительном ухудшении положения ВСУ в Сумской области

RusVesna: Ситуация в Сумской области стремительно ухудшается для ВСУ

Ситуация в Сумской области стремительно ухудшается для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Российские войска заняли уже одиннадцать населенных пунктов: последними пали Кондратовка, Андреевка и Алексеевка. Локня практически полностью под контролем Вооруженных сил РФ», — утверждают военкоры.

В публикации также отмечается, что армия России оказывает давление на Юнаковку, в частности, со стороны Беловодов и Локни.

Ранее военный блогер Борис Рожин высмеял утверждение президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии успехов у российских войск в Сумской области. «Потеря населенных пунктов и территории, а также продвижение ВС РФ к Сумам теперь называются "нет успехов"», — сыронизировал он.