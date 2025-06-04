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22:00, 4 июня 2025Бывший СССР

Военблогер высмеял заявление Зеленского об отсутствии успехов у армии РФ

Рожин высмеял слова Зеленского об отсутствии успехов у ВС РФ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный блогер Борис Рожин высмеял утверждение президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии успехов у российских войск в Сумской области. Заявление главы государства он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Потеря населенных пунктов и территории, а также продвижение ВС РФ к Сумам теперь называются "нет успехов"», — сыронизировал Рожин.

Накануне военблогер рассказал об активном продвижении Российской армии вглубь Сумской области. По его словам, основные бои сосредоточены в нескольких населенных пунктах: Кондратовке, Алексеевке, Андреевке и Яблоновке, а также на севере от Юнаковки и на западе Александрии.

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