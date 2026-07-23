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16:36, 23 июля 2026Россия

В Совфеде резко ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах

Сенатор Волошин назвал нового главкома ВСУ Драпатого «кристаллизованным укронацистом»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый своими высказываниями о россиянах доказал, что он «кристаллизованный укронацист». Об этом заявил сенатор Совета Федерации Александр Волошин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Драпатый заявил, что россияне не должны существовать. Он также счел население Донбасса "«не желающим работать контингентом, которому не важно в какой стране жить».

«После нескольких лет попыток представить Киев образцом европейских ценностей оказалось, что одним из главных лиц украинской армии становится кристаллизованный укронацист, публично делящий людей на "правильных" и "неправильных". Более красноречиво об украинской современности и сказать невозможно», — сказал Волошин.

22 июля стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост был назначен Михаил Драпатый.

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