Военблогер рассказал о ходе боев в Сумской области

Рожин: Российские войска активно продвигаются вглубь Сумской области

Российские войска активно продвигаются вглубь Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный блогер Борис Рожин.

«Силы армии России продолжают активно продвигаться вглубь Сумской области, стремясь оттеснить украинские войска и укрепить свои позиции на ключевых участках», — написал он.

Военблогер отметил, что основные бои сосредоточены в нескольких населенных пунктах. В частности, по его словам, российские военные продвигаются в Кондратовке, пытаясь закрепиться в северной части села. При этом они активно проводят штурмовые действия, используя FPV-дроны.

Кроме того, российские военные сосредоточили силы в Алексеевке, выдавливая подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта. Рожин подчеркнул, что на этом участке идут интенсивные бои, в ходе которых обе стороны пытаются закрепиться на ключевых участках.

Блогер также рассказал о боях в Андреевке, Яблоновке, на севере от Юнаковки и на западе Александрии.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные наступают в Сумской области. По его словам, они атакуют на широком участке фронта протяженностью около 25 километров между Кондратовкой и Юнаковкой.