Начата проверка после внезапной смерти на борту российского самолета

СК начал проверку после смерти пассажира на борту самолета рейса Москва — Омск

В Омске следователи проводят проверку после внезапной смерти пассажира самолета, выполнявшего рейс Москва — Омск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Начат комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

21 июня на борту лайнера 37-летний Владимир Э. начал агрессивно себя вести и бегать по салону. Он напал с ножницами на попутчиков и попытался вломиться в кабину пилотов. Дебошира удалось обезвредить: ему стянули руки и ноги пластиковыми фиксаторами. После того как Владимир успокоился, его отпустили. Однако вскоре мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок. Приехавшие медики констатировали его кончину.