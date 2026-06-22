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Силовые структуры
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13:55, 22 июня 2026Силовые структуры

Начата проверка после внезапной смерти на борту российского самолета

СК начал проверку после смерти пассажира на борту самолета рейса Москва — Омск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alex Gensher / Shutterstock / Fotodom

В Омске следователи проводят проверку после внезапной смерти пассажира самолета, выполнявшего рейс Москва — Омск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Начат комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

21 июня на борту лайнера 37-летний Владимир Э. начал агрессивно себя вести и бегать по салону. Он напал с ножницами на попутчиков и попытался вломиться в кабину пилотов. Дебошира удалось обезвредить: ему стянули руки и ноги пластиковыми фиксаторами. После того как Владимир успокоился, его отпустили. Однако вскоре мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок. Приехавшие медики констатировали его кончину.

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