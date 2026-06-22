Пассажир российского самолета напал с ножницами на попутчиков, потерял сознание и не выжил

«112»: Пассажир летевшего из Москвы в Омск самолета потерял сознание и не выжил

Пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош во время полета, потерял сознание и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел 21 июня на борту лайнера, летевшего из Москвы в Омск. По словам очевидцев, 37-летний Владимир Э. начал агрессивно себя вести и бегать по салону. Он напал с ножницами на попутчиков и попытался вломиться в кабину пилотов.

Дебошира удалось обезвредить: ему стянули руки и ноги пластиковыми фиксаторами. После того как Владимир успокоился, его отпустили. Однако вскоре мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок. Приехавшие медики констатировали его кончину.

В апреле пассажирка не пережила 17-часовой рейс из США в Новую Зеландию. Ее пытались реанимировать медики и бортпроводники, но безуспешно.

