Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 22 июня 2026Мир

Главный соперник Стармера сделал заявление

Бернхэм заявил, что будет баллотироваться на пост лидера партии после отставки Стармера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Бывший мэр Большого Манчестера, переизбравшийся в Палату общин, заявил о намерении баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии после объявления премьер-министром Великобритании Киром Стармером о своей отставке. Об этом сообщает Sky News.

«Кир внес огромный вклад в развитие нашей страны, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в этот непростой период. Его решение знаменует собой начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил организованно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», — подчеркнул британский политик.

Кроме того, бывший министр здравоохранения королевства Уэс Стритинг поддержал кандидатуру Бернхэма, хотя ранее заявлял о своем намерении участвовать в выборах.

После получения Бернхэмом депутатского мандата он получил возможность претендовать на пост лидера Лейбористской партии, став главным соперником Стармера.

Ранее Стармер объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что попросил Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии установить сроки проведения выборов лидера партии, которые начнутся 9 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Воронеж. Под ударом оказался завод, выпускающий микроэлектронику для важнейшей аппаратуры

    Названа цель угроз Зеленского Белоруссии

    В России ответили на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    В российском регионе вскрыли мошенническую схему в отношении участника СВО

    «Радиостанция Судного дня» передала редкую двойную шифровку

    Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла

    Стала известна судьба программы «Человек и закон»

    Военный эксперт высказался о развитии дронов ВСУ

    Москвичам стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей

    Назван неожиданный признак проблем с кровообращением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok