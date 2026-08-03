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Силовые структуры
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16:46, 3 августа 2026 (обновлено: 16:51, 3 августа 2026)Силовые структуры

В России высказались о финансирующих ЛГБТ-сообщества голландцах

ГП признала нежелательной в РФ голландскую правозащитную организацию Dalan Fund
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной деятельность в России голландской правозащитной организации Dalan Fund. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры установили, что фонд был создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере, но в действительности оказывал финансовую поддержку ЛГБТ-сообществам (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и антироссийским СМИ.

Кроме того, голландская организация продвигала на территории СНГ западную риторику, направленную против России, и распространяла сепаратистские идеи среди коренных малочисленных народов под видом борьбы за права и социальную справедливость, указали в Генпрокуратуре.

Ранее ведомство приняло аналогичное решение в отношении деятельности неправительственной организации American Coalition for Ukraine (ACU).

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