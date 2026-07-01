Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность American Coalition for Ukraine

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной организации American Coalition for Ukraine (ACU). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Ее миссией провозглашается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, но фактически коалиция занимается объединением прокиевских организаций с русофобскими взглядами, отметили в Генпрокуратуре.

Там в ходе проверки установили, что единственной целью американской организации является «публичная демонстрация ненависти к Российской Федерации и сбор средств для нужд ВСУ».

Ранее аналогичное решение Генпрокуратура приняла в отношении международной неправительственной организации (НПО) European Youth Forum (признан в РФ иноагентом), которая продемонстрировала откровенно враждебную позицию.