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18:24, 1 июля 2026Силовые структуры

Американская организация признана нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность American Coalition for Ukraine
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной организации American Coalition for Ukraine (ACU). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Ее миссией провозглашается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, но фактически коалиция занимается объединением прокиевских организаций с русофобскими взглядами, отметили в Генпрокуратуре.

Там в ходе проверки установили, что единственной целью американской организации является «публичная демонстрация ненависти к Российской Федерации и сбор средств для нужд ВСУ».

Ранее аналогичное решение Генпрокуратура приняла в отношении международной неправительственной организации (НПО) European Youth Forum (признан в РФ иноагентом), которая продемонстрировала откровенно враждебную позицию.

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