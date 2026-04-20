В России назвали враждебной деятельность Европейского молодежного форума

16:37, 20 апреля 2026

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность НПО European Youth Forum
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура (ГП) России признала нежелательной на территории страны деятельность международной неправительственной организации (НПО) European Youth Forum (признан в РФ иноагентом), которая продемонстрировала откровенно враждебную позицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Европейский молодежный форум был создан в 1996 году и зарегистрирован в Бельгии. Изначально он позиционировал себя как площадку для развития молодежной политики, но с началом специальной военной операции (СВО) резко изменил свою риторику по отношению к России, отметили в ГП.

Там сослались на результаты прокурорской проверки, показавшие, что на своих ресурсах организация «систематически распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию» о России. Наглядным примером негативного отношения к стране стало исключение из членов форума Ассоциации общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений России», который состоял в нем с 2006 года. Причиной решения Европейский молодежный форум назвал «несоответствие действий российской организации заявленной миссии и видению» НПО.

Ранее сообщалось, что ГП приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности Tufts University (Университета Тафтса) и The Fletcher School of Law and Diplomacy (Школы права Флетчера).

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
