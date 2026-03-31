13:44, 31 марта 2026Силовые структуры

Две образовательные организации из США стали нежелательными в России

Генпрокуратура признала нежелательным Tufts University
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности Tufts University (Университета Тафтса) и The Fletcher School of Law and Diplomacy (Школы права Флетчера). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции университет и школа превратились из научных центров в инструмент антироссийской пропаганды. Учреждения открыто выражают солидарность с киевским режимом, транслируют недостоверные сведения о России, а также поддерживают ЛГБТ-сообщество (признано экстремистским и запрещено в России), стремясь разрушить традиционные семейные и нравственные ценности.

Tufts University — частный исследовательский университет в Массачусетсе, основанный в 1852 году. В его состав входят школы искусств, инженерии, медицины, стоматологии и ветеринарии. Школа права и дипломатии Флетчера, основанная в 1933 году, входит в структуру университета и считается одним из старейших центров подготовки магистров в США.

Ранее Генпрокуратура России признала The British Council нежелательной в России.

    Последние новости

    Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

    На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» его руководство

    Уехавший в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

    Стрелявший на детской площадке в Москве россиянин выслушал приговор

    Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

    Похожий на огромный гриб столб дыма после взрыва на российском заводе попал на видео

    Иран опубликовал фото атакованного гигантского нефтетанкера

    Раскрыта задача Трампа по Ирану для шефа Пентагона

    Все новости
