Две образовательные организации из США стали нежелательными в России

Генпрокуратура признала нежелательным Tufts University

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности Tufts University (Университета Тафтса) и The Fletcher School of Law and Diplomacy (Школы права Флетчера). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции университет и школа превратились из научных центров в инструмент антироссийской пропаганды. Учреждения открыто выражают солидарность с киевским режимом, транслируют недостоверные сведения о России, а также поддерживают ЛГБТ-сообщество (признано экстремистским и запрещено в России), стремясь разрушить традиционные семейные и нравственные ценности.

Tufts University — частный исследовательский университет в Массачусетсе, основанный в 1852 году. В его состав входят школы искусств, инженерии, медицины, стоматологии и ветеринарии. Школа права и дипломатии Флетчера, основанная в 1933 году, входит в структуру университета и считается одним из старейших центров подготовки магистров в США.

Ранее Генпрокуратура России признала The British Council нежелательной в России.