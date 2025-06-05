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08:33, 5 июня 2025Силовые структуры

Организацию The British Council признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала организацию The British Council нежелательной в России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Генпрокуратура (ГП) РФ признала британскую международную организацию по культурным и образовательным связям The British Council нежелательной в России. Об этом указано в заявлении на сайте ведомства.

«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. Целью является также "избавление населения бывших советских республик от российской идентичности"», — заявили в ГП.

Отмечается, что организация пропагандировала ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и реализовывала проекты по дискредитации российской внутренней и внешней политики. Также ее уличили в создании программы по «сплочению антироссийского прибалтийского сообщества». Организация прекратила свою работу в РФ в 2018 году.

Ранее схожее решение было принято в отношении правозащитной организации Amnesty International Limited (признана нежелательной в России). В ГП заявили, что лондонская штаб-квартира организации является «центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима».

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