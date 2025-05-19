Правозащитную организацию Amnesty International объявили нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной Amnesty International

Генпрокуратура России признала нежелательной международную правозащитную организацию Amnesty International Limited. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре заявили, что лондонская штаб-квартира организации является «центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима». Там отметили, что активисты Amnesty International (признана нежелательной в России) призывают к увеличению финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и изоляции России.

Amnesty International была основана в 1961 году в Великобритании. Цель организации — привлекать внимание к нарушениям прав человека и предупреждать дискриминацию. В 1977 году организации была присуждена Нобелевская премия мира.

Ранее в Amnesty International раскритиковала Литву и Латвию за нарушение прав человека.