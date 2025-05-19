Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 19 мая 2025Силовые структуры

Правозащитную организацию Amnesty International объявили нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной Amnesty International
Варвара Митина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной международную правозащитную организацию Amnesty International Limited. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре заявили, что лондонская штаб-квартира организации является «центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима». Там отметили, что активисты Amnesty International (признана нежелательной в России) призывают к увеличению финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и изоляции России.

Amnesty International была основана в 1961 году в Великобритании. Цель организации — привлекать внимание к нарушениям прав человека и предупреждать дискриминацию. В 1977 году организации была присуждена Нобелевская премия мира. 

Ранее в Amnesty International раскритиковала Литву и Латвию за нарушение прав человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    Названы имена побывавших на параде Победы в Москве генералов КНДР

    Врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй

    Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

    В России анонсировали резкое снижение рынка грузовиков

    Вяльбе оценила желание Губерниева занять ее пост

    Исследователь сумел отбиться от белого медведя котелком

    В России половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара ВСУ

    Умер народный артист СССР Владимиров

    В Госдуме отреагировали на законопроект США о санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости