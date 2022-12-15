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13:00, 15 декабря 2022Бывший СССР

Amnesty International раскритиковала Литву и Латвию за нарушение прав человека

В Amnesty International раскритиковали Литву и Латвию за нарушение прав беженцев
Нильс Муйжниекс

Нильс Муйжниекс. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава правозащитной организации Amnesty International в Европе и бывший комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс раскритиковал Литву и Латвию за нарушение прав человека. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baltnews.

Муйжниекс указал на неподобающее обращение литовских властей с беженцами на границе и призвал Вильнюс провести работу над ошибками. По его словам, нарушением прав человека стали избиения прибывавших на границу мигрантов и отправка их обратно в страны, где они «подвергаются жестокому обращению».

При этом правозащитник похвалил Литву за попытку дискуссий о совершенных ошибках и с сожалением отметил невозможность таковых обсуждений в Латвии, правительство которой «отрицает наличие проблемы».

Ранее Amnesty International уличила власти Латвии в нарушении прав беженцев на границе с Белоруссией. В докладе правозащитной организации, в частности, утверждалось, что власти республики удерживали мигрантов, включая детей, в лесах, где подвергали их избиениям, в том числе с помощью электрошокеров.

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Алевтина Запольская
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