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11:55, 13 октября 2022Бывший СССР

Латвию уличили в применении пыток к мигрантам с белорусской границы

Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов и беженцев с белорусской границы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти Латвии уличили в нарушении прав беженцев и мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в докладе правозащитной организации Amnesty International.

В нем утверждается, что латвийские власти удерживали мигрантов и беженцев с белорусской границы, включая детей, в лесах, где подвергали их избиениям, в том числе с помощью электрошокеров. Уточняется, что часть мигрантов при этом была «незаконно и насильственно» возвращена на территорию Белоруссии.

В Amnesty International также отметили, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях, будучи лишенными средств коммуникации с внешним миром. В правозащитной организации добавили, что, кроме Латвии, серьезные нарушения прав мигрантов с белорусской границы наблюдались в Литве и Польше.

В августе Amnesty International опубликовала доклад, в котором уличила Украину в нарушении международного права. В частности, Киев обвинили в причинении «вреда гражданскому населению» путем применения систем вооружения в населенных пунктах, в том числе в больницах и школах.

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Алевтина Запольская
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