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15:18, 31 июля 2026 (обновлено: 15:24, 31 июля 2026)Спорт

Российских армрестлеров допустили до международных соревнований без ограничений

Международная федерация армрестлинга допустила российских спортсменов с флагом и гимном
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российских армрестлеров допустили до международных соревнований без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России с восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF) и снятием ограничений. Это хорошая новость перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где россияне смогут выступать с флагом и гимном», — написал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.

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