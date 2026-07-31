Международная федерация армрестлинга допустила российских спортсменов с флагом и гимном

Российских армрестлеров допустили до международных соревнований без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России с восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF) и снятием ограничений. Это хорошая новость перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где россияне смогут выступать с флагом и гимном», — написал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.