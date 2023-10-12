Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
16:40, 12 октября 2023Спорт

МОК временно отстранил ОКР

МОК временно отстранил ОКР до дальнейшего уведомления

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что причиной стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР, и назвал это нарушением территориальной целостности Украины. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет (НОК) и получать средства от МОК», — добавил он. Отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября. После этого глава НОК Украины Вадим Гутцайт обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой ввести санкции в отношении ОКР.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжали выступления в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Назван основной влияющий на размер пенсий в России фактор

    Ирина Шейк прогулялась по улице без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости