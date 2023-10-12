МОК временно отстранил ОКР до дальнейшего уведомления

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что причиной стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР, и назвал это нарушением территориальной целостности Украины. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет (НОК) и получать средства от МОК», — добавил он. Отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября. После этого глава НОК Украины Вадим Гутцайт обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой ввести санкции в отношении ОКР.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжали выступления в нейтральном статусе.

