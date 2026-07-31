Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:12, 31 июля 2026 (обновлено: 16:18, 31 июля 2026)Интернет и СМИ

Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой

Полина Диброва рассказала, что ее бывший муж Дмитрий Дибров попросил у нее рецепт рыбы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва рассказала о его недавнем звонке и просьбе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вчера позвонил Дмитрий и попросил у меня любимый рецепт "маминой рыбы". Когда-то я у нее все расспросила и на протяжении всех лет готовила для мужа "как мама"», — рассказала Диброва. Она добавила, что сообщила бывшему мужу рецепт блюда, а также предложила свою помощь.

Экс-супруга телеведущего также подчеркнула, что гордится их взаимным уважением и уровнем отношений после развода.

Ранее Диброва вспомнила, как дала пощечину бывшему мужу. По ее словам, так она отреагировала на то, что Дибров отдыхал на вечеринке с девушками в другом городе, пока она находилась дома с новорожденным ребенком.

Дибровы развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. У пары трое сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Стало известно об укрывавшихся во рвах сотрудниках маркетплейса во время налета ВСУ
    Сотни домов во Франции сгорели
    В Великом Новгороде нашли монету времен крещения Руси
    Россия ударила по сортировочному комплексу «Новой почты» на Украине
    Таиландец описал мотив расправы над россиянами фразой «думал, у них есть ценные вещи»
    Производитель российских самолетов столкнулся с миллиардными убытками
    В России заявили о невозможности передачи ВСУ лицензии на ракеты Patriot по одной причине
    Украинский киберспортсмен получил срок за организацию договорных матчей
    Стало известно о судьбе пропавшего заслуженного преподавателя МГУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok