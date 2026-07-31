Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой

Полина Диброва рассказала, что ее бывший муж Дмитрий Дибров попросил у нее рецепт рыбы

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва рассказала о его недавнем звонке и просьбе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вчера позвонил Дмитрий и попросил у меня любимый рецепт "маминой рыбы". Когда-то я у нее все расспросила и на протяжении всех лет готовила для мужа "как мама"», — рассказала Диброва. Она добавила, что сообщила бывшему мужу рецепт блюда, а также предложила свою помощь.

Экс-супруга телеведущего также подчеркнула, что гордится их взаимным уважением и уровнем отношений после развода.

Ранее Диброва вспомнила, как дала пощечину бывшему мужу. По ее словам, так она отреагировала на то, что Дибров отдыхал на вечеринке с девушками в другом городе, пока она находилась дома с новорожденным ребенком.

Дибровы развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. У пары трое сыновей.