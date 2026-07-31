Неустранимый изъян самого дорогого смартфона Samsung объяснили

Tom's Guide: В складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 8 нашли неустранимый изъян

Дисплей складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 может начать деформироваться спустя неделю после работы. Об этом сообщает издание Tom's Guide.

О проблеме рассказал автор портала Джейсон Ингланд. По его словам, спустя неделю использования нового Samsung Galaxy Z Fold 8 он заметил, как в месте сгиба дисплея устройства образовалась видимая складка. При этом в самом начале складка была практически незаметна. Специалист объяснил, что это нормальная ситуация в случае складных аппаратов.

Автор подчеркнул, что изучил отзывы простых пользователей в соцсетях и нашел у их аппаратов такую же складку. По словам Ингланда, этот изъян самого дорогого смартфона Samsung — 1900 долларов, или около 150 тысяч рублей — нельзя устранить, так как «обмануть законы физики невозможно». При этом он рассказал о блогерах, многие из которых заявляли, что экран Galaxy Z Fold 8 не имеет складки.

Джейсон Ингланд пояснил, что в новом телефоне дефект не виден, но со временем — из-за раскладывания смартфона и нагрева — он начинает проявляться. Журналист рассказал, что это происходило с каждым складным аппаратом, который он тестировал.

«Стоит ли из-за этого отказываться от покупки? Если вы платите почти 2000 долларов за устройство премиум-класса, вполне справедливо ожидать от него и долговечности», — подытожил автор, заметив, что сам не считает складку фатальным недостатком устройства.

В конце июля журналисты издания BGR рассказали, что продлить автономную работу смартфона можно, если включить на устройстве определенные режимы. Они рассказали об авиарежиме и режиме энергосбережения, доступном на всех смартфонах.