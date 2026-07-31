Названы способы сэкономить заряд смартфона

BGR: Авиарежим, «Не беспокоить» и отключение сотовой связи сэкономит заряд смартфона

Продлить автономную работу смартфона можно, если включить на устройстве определенные режимы. Об этом сообщает издание BGR.

Самым популярным и известным способом сэкономить заряд аккумулятора смартфона авторы назвали переключение устройства в авиарежим. В этом случае девайс выключит все беспроводные интерфейсы — сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth. «При отключении этих функций ваш телефон не получает текстовые сообщения, звонки и не подключается к вышке сотовой связи, что снижает нагрузку на него и, следовательно, на батарею», — пояснили специалисты.

В материале говорится, что можно отдельно отключить сотовую связь — например, если есть активное подключение по Wi-Fi. В этом случае нагрузка на аккумулятор телефона тоже снизится, так как он не будет искать и подключаться к базовым станциям операторов. Журналисты назвали еще один способ продлить время автономной работы — включить режим «Не беспокоить». В нем часть уведомлений, звонков и сообщений будет заглушаться.

Более консервативным способом сэкономить заряд батареи устройства авторы BGR назвали включение режима экономии энергии. При его активации на девайсе будет отключен режим Always On Display, ограничена частота процессора и снижена яркость экрана.

В конце июля авторы портала ZDNet рассказали, что удаление ненужных приложений и регулярная перезагрузка смартфона помогут ускорить работу устройства. Также они посоветовали почаще очищать данные программы и сервисов.