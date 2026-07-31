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07:33, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина начал повсюду оставлять оранжевые пятна по неожиданной причине

«Лента.ру»: Мужчина начал оставлять оранжевые пятна из-за добавки в батончиках
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Sparky_Matrix рассказал, как повсюду начал оставлять за собой оранжевые пятна. Как выяснила «Лента.ру», причина оказалась неожиданной — конфуз был спровоцирован входящим в состав протеиновых батончиков заменителем жира.

«Мне очень нравились эти батончики DAVID. Я съедал по паре в день, полагая, что нашел идеальный протеиновый перекус. Однако примерно через две недели я заметил, что мой стул стал оранжевым. Я не придал этому значения, решив, что это как-то связано со специями для фарша, которым меня угощала бабушка. Однако через несколько дней после похода в туалет я заметил, что к чаше унитаза прилипли какие-то воскообразные оранжевые комки. Они даже не смывались, из-за чего мне пришлось физически соскрести их ершиком для унитаза. Отвратительно», — посетовал автор.

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Отправившись в душ, мужчина убедился, что был перепачкан той же оранжевой субстанцией сзади ниже пояса. Перепугавшись, он смог найти в интернете комментарии людей, оказавшихся в такой же ситуации: они объяснили, что причина проблемы — искусственные жиры, входящие в состав батончиков в качестве добавки. В тот же день он заметил, что на его кресле появилось оранжевое пятно, после чего перестал их есть.

«Но спустя еще пару недель я снова к ним вернулся. В тот день я сидел в грузовике с коллегами, поглощая китайскую еду. Немного пролив на штаны, я попытался вытереть сиденье, но обнаружил на нем не только кисло-сладкий соус, но и вернувшиеся оранжевые пятна. Я весь день не ходил в туалет и ничего не чувствовал. Отправившись в туалет, я убедился, что моя задница полна оранжевого воска. По всей видимости, он медленно вытекал из меня в течение нескольких часов без каких-либо ощущений», — рассказал мужчина, удивившись тому, как «какой-то батончик способен вызывать незаметное анальное недержание».

Ранее женщина после отпуска похудела на 5,5 килограмма из-за «дьявольского марафона испражнения». Это произошло, несмотря на запор, мучивший ее на протяжении всей поездки.

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