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08:14, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Женщина после отпуска похудела на 5,5 килограмма из-за «дьявольского марафона испражнения»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ViceInSinCity рассказала о проблеме, с которой столкнулась во время совместного отпуска с мужем и ребенком. Ее одолел запор, с которым она никак не могла справиться.

«У меня проблемы с запорами с самого раннего детства. Однако год назад я установила в туалете ручной гигиенический душ — бидетку. Я быстро поняла, что могу использовать его как клизму (...). Это действительно отлично работало: я ходила в туалет каждый день, всегда чувствовала себя чистой, перестала кряхтеть и тужиться часами», — написала женщина.

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Судя по всему, ее организм привык к такой помощи. В отпуске бидетки под рукой не оказалось, поэтому за семь дней путешествия автор ни разу не опорожнила кишечник, несмотря на позывы и заметную боль в животе. Вернувшись домой, она первым делом бросилась в туалет.

Девушка воспользовалась бидеткой, но последствия оказались непредсказуемыми. За этим последовали «45 минут медленного выхода куч размером с мячи для гольфа». При этом каждая дефекация причиняла ей сильные мучения. Затем началась диарея. «И знаете что? Я похудела 5,5 килограмма во время этого дьявольского марафона испражнений», — заключила женщина.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив почти четыре литра жидкости. После этого парень, по его словам, превратился в «уродливый фонтан фекалий».

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