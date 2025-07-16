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07:30, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Парень выпил очень много алкоголя и рассказал об отвратительном последствии

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Shyzzs рассказал о проблеме с которой столкнулся, занимаясь семейными делами с утра. Накануне он выпил очень много алкоголя, а наутро проснулся с больным желудком.

«Бурлило. Это было практически радиоактивно. Моя нижняя часть живота, по сути, нарушала Женевские конвенции. У нас с мамой было много дел, три часа езды. А у меня были спазмы, от которых кружилась голова. Это можно сравнить с выбросом урана из задницы. Если бы власти Ирана узнали об этом, они попросили бы рецепт того, что я ел накануне», — написал автор.

Пока 29-летний парень вместе с матерью полтора часа добирались до первой точки, он мучался кишечными газами. Всю дорогу молодой человек «выпускал на волю безмолвных маленьких демонов», что стало достаточно сильно заметно в жаркую погоду в замкнутом пространстве. Когда они наконец добрались до пункта назначения, ситуация стала критической.

«Мы заходим на ресепшен, где нас встречает девушка лет 20 неземной красоты, сияющая и великолепная. И тут прямо перед ней мама спрашивает: "Привет, где туалет? Мой сын сейчас взорвется". Спасибо, мама. Я помчался в первую попавшуюся кабинку, но она оказалась занята, поэтому я забежал в другую. То, что там происходило, описывать сложно», — добавил рассказчик

Выйдя из туалета, он снова встретился с девушкой, в которую почти успел влюбиться, однако его одолевало чувства стыда, из-за чего знакомство не было продолжено.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра, после чего превратился в «уродливый фонтан фекалий».

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