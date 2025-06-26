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06:03, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Велосипедист напился клюквенного сока и превратился в «уродливый фонтан фекалий»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dementieva Iryna / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником K1ngZ3no столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра.

«Спустя еще несколько километров я почувствовал вздутие в животе. Это было похоже на простые кишечные газы, но я слишком умен, чтобы доверять своему организму в такой ситуации. Раздававшиеся внутри рокочущие раскаты дали мне понять, что из меня вот-вот польется дерьмо. Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти туалет, но я прибыл вовремя. Сидя там, я минут на пять превратился в уродливый фонтан фекалий», — рассказал автор темы.

Ему оставалось еще около десяти километров до дома, и он смог преодолеть треть этого расстояния. Однако затем ему на выручку пришел водитель, подбросивший героя истории вместе с его велосипедом.

Другие пользователи в комментариях посмеялись над историей американца и отметили, что причиной его бед стал сорбитол. Этот спирт часто используется в пищевой промышленности в качестве заменителя сахара, но также в естественном виде может присутствовать в некоторых ягодных соках и сухофруктах. В небольших дозировках он безопасен, однако в больших количествах может оказывать слабительный эффект.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как стал свидетелем отвратительной сцены на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines. По его словам, один из пассажиров испражнился в салоне во время полета и возмутил попутчиков неприятным запахом фекалий.

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