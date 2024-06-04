Пассажир испражнился в салоне самолета и возмутил попутчиков запахом фекалий

Пассажир Delta Air Lines испражнился в салоне самолета во время полета и возмутил попутчиков неприятным запахом фекалий. Об этом рассказал один из очевидцев на форуме Reddit.

По словам автора публикации, пассажиры требовали, чтобы стюардесса убрала фекалии, однако та отказалась это делать. «Я подошел к ней и сказал, что это не ее работа», — написал он. В комментариях пользователи заявили, что уборкой должен был заниматься виновник случившегося.

Похожий инцидент произошел на рейсе этой же авиакомпании из Атланты в Барселону в сентябре 2023 года. У одного из пассажиров случился столь сильный приступ диареи, что он не успел добежать до туалета.