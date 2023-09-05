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08:54, 5 сентября 2023Путешествия

Авиапассажира с диареей назвали биологической угрозой

DM: пилот оценил пассажира с диареей как биологическую угрозу и прервал полет

Фото: Mike Blake / Reuters

Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров. Об этом пишет Daily Mail (DM).

Когда самолет находился в воздухе, диспетчерам поступило сообщение от пилота с требованием прервать полет. Экипаж оценил ситуацию на борту как «биологическая угроза». Выяснилось, что у авиапассажира случился столь сильный приступ болезни, что он не успел добежать до туалета. В результате, утверждают очевидцы, весь салон лайнера Airbus 350 оказался в фекалиях.

После приземления пассажира забрала карета скорой помощи. На уборку самолета потребовалось пять часов. В частности, техникам пришлось оперативно перестилать ковровое покрытие пола.

В октябре 2022 года самолет American Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета после того, как запах ацетона из ручной клади одного из пассажиров вызвал массовую рвоту на борту. После приземления самолет отправили в специальную зону, где он был осмотрен пожарно-спасательной службой.

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    Марина Совина
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