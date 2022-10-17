Запах из ручной клади пассажира самолета вызвал массовую рвоту на борту

У пассажиров рейса American Airlines началась рвота из-за запаха ацетона в ручной клади

Самолет American Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета после того, как запах ацетона из ручной клади одного из пассажиров вызвал массовую рвоту на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Рейс American Airlines, следовавший из Майами на Барбадос 12 октября, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, так как у нескольких пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Отмечается, что из-за сильного запаха ацетона, который предположительно исходил из ручной клади одного из туристов, у людей началась рвота.

После приземления самолет отправили в специальную зону, где он был осмотрен пожарно-спасательной службой. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пятерых сотрудников авиакомпании в мерах предосторожности доставили в медицинский центр. Отмечается, что пассажиров разместили в гостинице, а вылет был перенесен на следующий день.

По данным Службы здравоохранения и социального обеспечения, вдыхание паров ацетона может вызвать раздражение носа, горла, легких и глаз. Также при длительном воздействии запах может спровоцировать головные боли, головокружение, спутанность сознания, учащение пульса, тошноту и рвоту.

В августе сообщалось, что стюардессы унизили пассажирку с детьми за отказ сидеть в самолете рядом с неубранной на полу рвотой, посчитав, что туристы привередничают. По словам путешественницы, ее семье пришлось ждать замены мест в течение 30 минут.