Стюардессы унизили пассажиров самолета за отказ сидеть рядом с неубранной рвотой

Пассажиров авиакомпании Corendon Airlines посадили в самолет рядом с неубранной рвотой

Стюардессы унизили пассажирку с детьми за отказ сидеть в самолете рядом с неубранной на полу рвотой, посчитав, что туристы привередничают. Об этом сообщает новостной портал MyLondon.

Инцидент произошел на рейсе турецкой авиакомпании Corendon Airlines, следующем по маршруту из Лондона в Анталью, 11 августа. 52-летняя Жюстин Нагаур, путешествующая с мужем и двумя сыновьями 16 и 20 лет, поднялась на борт лайнера и обнаружила «отвратительную» находку на полу около одного из забронированных мест.

По словам женщины, ее сына смутил лежащий под ногами плед, молодой человек поднял его и увидел, что ткань мокрая от находившиеся под ней рвоты. Путешественница пожаловалась членам экипажа на «неприятное открытие» и попросила посадить их с мужем и детьми на другие места.

Как утверждает Нагаур, бортпроводники отнеслись к ее просьбе «совершенно безразлично». «Я никогда не сталкивалась с таким грубым обслуживающим персоналом. Это было фиаско, — высказалась англичанка. — Они [члены летного состава] заявили, что знали о рвоте, но не собирались задерживать самолет из-за уборки».

Путешественница отметила, что семье пришлось ждать замены мест в течение 30 минут. В это время ее сыновья вынуждены были сидеть, поджимая под себя ноги, чтобы не испачкаться. Представители авиакомпании не прокомментировали инцидент.

Ранее в июле стюардесса унизила пассажирку рейса авиакомпании Southwest Airlines и выгнала ее из самолета за слишком сексуальный наряд. По словам туристки, во время посадки на борт на ней был надет розовый корсет и брюки карго с заниженной талией.

