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Стюардесса унизила пассажирку самолета за слишком сексуальный наряд

The Sun: пассажирку Southwest Airlines выгнали из самолета за слишком откровенный наряд

Кадр: @maybejacy / TikTok

Стюардесса унизила пассажирку рейса авиакомпании Southwest Airlines и выгнала ее из самолета за слишком сексуальный наряд. О ситуации туристка рассказала на своей странице в TikTok. На ее ролик обратили внимание в шотландской версии издания The Sun.

По словам американки по имени Джеси, во время посадки на борт на ней был надет розовый корсет и брюки карго с заниженной талией. Перед взлетом к ней подошла стюардесса и спросила, может ли она прикрыться курткой или накидкой. На отказ пассажирки сотрудница авиакомпании пообещала принести футболку, пояснив, что некоторые попутчики могут счесть наряд туристки «оскорбительным».

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Тем не менее, Джесси не захотела надевать чужую вещь. Тогда за нее заступилась другая путешественница, возмущенная тем, что «бортпроводница пытается унизить и пристыдить» девушку. В результате из самолета высадили их обеих.

«Да на мне одежды было больше, чем на других пассажирах! За окном было около 38 градусов, все были одеты в шорты и майки», — пожаловалась путешественница в TikTok-ролике.

Подписчики Джеси раскритиковали действия экипажа авиакомпании. «Ты летишь в самолете всего пару часов. Какое им до всего этого дело?», «Слышала, что у авиакомпаний есть дресс-код для сотрудников, но не для пассажиров», «Просто сексуальная, поэтому они тебе завидуют», — писали они в комментариях.

Ранее заплатившую 300 тысяч рублей за авиабилет блогершу выгнали из самолета из-за большой груди и откровенного наряда. Инцидент произошел на борту, следовавшем из Торонто в Даллас.

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Ксения Жарова
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