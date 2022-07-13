Стюардесса унизила пассажирку самолета за слишком сексуальный наряд

The Sun: пассажирку Southwest Airlines выгнали из самолета за слишком откровенный наряд

Стюардесса унизила пассажирку рейса авиакомпании Southwest Airlines и выгнала ее из самолета за слишком сексуальный наряд. О ситуации туристка рассказала на своей странице в TikTok. На ее ролик обратили внимание в шотландской версии издания The Sun.

По словам американки по имени Джеси, во время посадки на борт на ней был надет розовый корсет и брюки карго с заниженной талией. Перед взлетом к ней подошла стюардесса и спросила, может ли она прикрыться курткой или накидкой. На отказ пассажирки сотрудница авиакомпании пообещала принести футболку, пояснив, что некоторые попутчики могут счесть наряд туристки «оскорбительным».

Тем не менее, Джесси не захотела надевать чужую вещь. Тогда за нее заступилась другая путешественница, возмущенная тем, что «бортпроводница пытается унизить и пристыдить» девушку. В результате из самолета высадили их обеих.

«Да на мне одежды было больше, чем на других пассажирах! За окном было около 38 градусов, все были одеты в шорты и майки», — пожаловалась путешественница в TikTok-ролике.

Подписчики Джеси раскритиковали действия экипажа авиакомпании. «Ты летишь в самолете всего пару часов. Какое им до всего этого дело?», «Слышала, что у авиакомпаний есть дресс-код для сотрудников, но не для пассажиров», «Просто сексуальная, поэтому они тебе завидуют», — писали они в комментариях.

Ранее заплатившую 300 тысяч рублей за авиабилет блогершу выгнали из самолета из-за большой груди и откровенного наряда. Инцидент произошел на борту, следовавшем из Торонто в Даллас.