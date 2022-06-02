Заплатившую 300 тысяч за билет блогершу выгнали из самолета из-за большой груди

The Sun: канадская блогерша заявила, что ее сняли с рейса из-за большой груди

Канадская блогерша, заплатившая 300 тысяч рублей за авиабилет, рассказала, что ее выгнали из самолета из-за слишком большой груди и откровенного наряда. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание The Sun.

25-летняя Мэри Магдалина поделилась, что инцидент произошел на борту, следовавшем из Торонто в Даллас. После посадки в салон к девушке подошла стюардесса и попросила покинуть самолет, ссылаясь на то, что пассажирка сидит в наушниках и не слушает инструкций. При этом блогерша уверена, что на самом деле ее сняли с рейса из-за десятикилограммовой груди.

«Очевидно, что стюардесса выгнала меня, потому что я выгляжу слишком откровенно, но это незаконно, поэтому ей пришлось назвать другую причину», — возмутилась она и отметила, что чувствует себя униженной.

Девушка также поделилась с подписчиками фотографией своего наряда, который состоял из спортивного бюстгальтера с глубоким вырезом и черных лосин. «Меня выгнали из самолета за то, как я выгляжу. Пожалуйста, прекратите дискриминацию, это отвратительно», — добавила она.

В заключение блогерша уточнила, что деньги за билет в размере 5 тысяч долларов (308 тысяч рублей) ей не вернули, поэтому она планирует подать на авиакомпанию в суд.

В мае австралийская блогерша Амелия Марни обвинила авиакомпанию Jetstar в травле из-за просьбы бортпроводника прикрыть ее слишком откровенный топ. Представитель перевозчика извинился за доставленные девушке неудобства и пообещал разобраться в ситуации.