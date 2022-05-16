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Блогерша обвинила авиакомпанию в травле из-за одной просьбы бортпроводника

Блогерша обвинила компанию Jetstar в травле из-за просьбы бортпроводника прикрыть топ

Фото: @ameliamarni

Австралийская блогерша обвинила авиакомпанию Jetstar в слатшейминге (критика и травля людей, особенно женщин, за якобы вызывающий внешний вид и раскрепощенное поведение — прим. «Ленты.ру») из-за одной просьбы бортпроводника. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mail.

25-летняя Амелия Марни (Amelia Marni) рассказала, что во время перелета сотрудник перевозчика попросил ее прикрыть слишком откровенный топ и добавил, что подобная одежда неприемлема для авиакомпании. При этом девушка поделилась с подписчиками фотографией своего наряда, который состоял из короткого черного топа-бандо и брюк цвета хаки. «Никогда не слышала о таком», — написала блогерша и отметила, что топы — это ее «фишка».

Девушка также нашла в Интернете требования Jetstar к одежде. В них сказано, что авиакомпания просит пассажиров воздержаться от ношения любых вещей с изображениями или надписями, которые могут выглядеть оскорбительными. При этом про откровенные топы на сайте никакой информации нет.

Представитель Jetstar извинился за доставленные девушке неудобства и пообещал разобраться в ситуации. «Мы свяжемся с Амелией и членом нашего экипажа, чтобы понять, что произошло, и приносим извинения, если сотрудник неверно трактовал нашу политику», — заявил он.

Ранее в апреле пассажирка авиакомпании American Airlines рассказала, что стюардессы унизили ее и заставили раздеться посреди аэропорта из-за нецензурных надписей на штанах. Пост девушки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры обвинили путешественницу в вульгарности и намеренном несоблюдении правил.

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Татьяна Карпова
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